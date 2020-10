Kommuneoverlegen etter koronasmitte: - Tenk nøye over om reisen er nødvendig

Nyheter

Personen som testet positivt sitter i isolasjon, og ni personer som har vært i nærkontakt med vedkommende er i karantene og ble testet onsdag. Svar på prøvene ventes torsdag kveld.

- Tenk nøye over om du må reise

Kommuneoverlege Even Thorkildsen ber torsdag morgen folk i Brønnøy om å tenke seg godt om før de drar på reise.

- Vi har i prinsippet ikke smitte her, skal det komme smitte inn så kommer det utenfra. Vi ser at smittepresset øker rundt oss, både i Europa og sør i landet vårt. Det ser ut for at det er en bølge to på vei. Da bør man unngå unødvendig reising og ta forholdsregler. Tenk derfor nøye igjennom om reisen er nødvendig eller ikke, sier Thorkildsen.

- Vurderer man lokale tiltak igjen?

- Ikke slik det er nå.

- Har kommunen oversikt over utenlandske arbeidere?

- Nei, dette er arbeidsgivers ansvar å følge opp. Fra og med lørdag blir det nye nasjonale restriksjoner på dette, da skal alle utenlandske arbeidere i karantene når de kommer inn til Norge, sier Thorkildsen.

Folkehelseinstituttet skriver onsdag følgende på sine nettsider:

"Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, vil fra midnatt natt til lørdag 31. oktober ikke lenger få unntak fra karanteneplikten ved innreise."

FHI slår fast at hovedregelen om innreisekarantene derfor vil gjelde for arbeidstakere fra områder med høy smitte, og som per torsdag defineres til å være store deler av Europa - inkludert en rekke regioner i Danmark og Sverige.

Råder folk til å holde avstand og teste seg

Han opplyser at det er gjennomført totalt 1.769 koronatester i Brønnøy per torsdag. Det er ikke registrert smitte etter at en Babcock-ansatt testet positivt i begynnelsen av september.

- Hvordan opplever du at folk i kommunen forholder seg til koronarrådene?

- Jeg synes folk er flinke, men av og til glemmer man seg. Nå er poenget at smitten kommer nærmere oss. Så nå må vi være nøye med det viktigste. De samme rådene gjelder ennå: Hold en meter avstand til andre, vask hendene og hold deg hjemme ved sykdom. Blir du syk, så dra og test deg, sier Thorkildsen.

Kommunens koronatest-kontainer ved Rådhussletta er åpen 9-13 mandag og tirsdag og 10-13 onsdag til og med fredag. Thorkildsen sier man ikke trenger å kontakte noen før man drar dit og blir testet.

- Det er hele poenget; det er bare å dra til Rådhussletta og få gjennomført en test, sier kommuneoverlegen.

Smitten øker

Onsdag kveld skriver NRK Nordland at Rana kommune har bekreftet fem nye smittetilfeller hvor tre skoler er berørte.

Smitten i Rana er sporet til en utenlandsk arbeider.

– Den utenlandske arbeideren har smittet en annen som jobber på arbeidsplassen. Dermed har smitten blitt tatt med hjem og smittet de tre elevene som tilhører samme husstand, sier kommuneoverlege Frode Berg i Rana til NRK.

VG melder per klokken 11 torsdag om 11 nye smittede i Rana de siste 14 dagene. Bodø har 25, Trondheim har 51 og Oslo 818 nye smittetilfeller de siste 14 dagene.

Regjeringen har varslet pressekonferanse om smittesituasjonen klokken 14 torsdag.

Ledig i testkontaineren

I testkontaineren møter BAnett helsearbeider Cathrine Vikedal og legevaktsykepleier Anne Kristin Vikedal Aas Nilsen. Klokka 10 var det ingen som ventet på å få gjennomført koronatest.

- Det varierer veldig. Noen dager har vi hatt 6 personer innom for testing, og andre dager kan det være 40. Det har vel ligget rundt 100 tester i uka, sier de.

- Tenk over reglene som gjelder, og test deg hvis du har symptomer. Dette er et samarbeid der alle i befolkningen må være med, og man hjelper de svakeste i samfunnet hvis man følger rådene og tester seg, sier Vikedal.