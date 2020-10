Hareide vil ikke starte opp Hurtigruten igjen - venter på Stortinget

Nyheter

Det er levert representantforslag til Stortinget både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som, hvis de får flertall, vil bety at Stortinget ber samferdselsmininsteren sette i gang Hurtigruten igjen i 50 prosent fra Bergen til Kirkenes. Onsdag signaliserte Frp at deres landsmøte har bedt partiets stortingsgruppe om å jobbe for å få dette til. Disse tre partiene har flertall på Stortinget.