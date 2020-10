Tiltale: Mann kastet stol i vinduet hos Nav og veltet PC-utstyr

Nyheter

En mann i 30-årene fra Brønnøy må møte i Brønnøy tingrett i november for å svare for flere tiltalepunkter, der det alvorligste er anklagen om at han tok et grep rundt halsen på en miljøarbeider et annet sted i landet. Bakgrunnen var ifølge tiltalebeslutningen fra politimesteren i Nordland at han ikke fikk den medisinen han ønsket.