Bruker erstatningsmillioner på veier i Bindal og Sømna

19 millioner kroner av midlene fra oppgjøret etter raset i Tosbotn skal brukes på fire fylkesveier i Nordland.

Enighet om utbetaling i millionklassen etter skredene i Tosbotn Nordland fylkeskommune får 19 millioner kroner utbetalt etter rasene som gikk i april 2016.

De tre veistrekkene er:

Sømna – Dalbotnveien(Fv7224)

– Dalbotnveien(Fv7224) Bindal – veg til Røytvoll(Fv7206)

– veg til Røytvoll(Fv7206) Hemnes – Leirskaldalen(Fv7352) og Baklandsveien(Fv7350)

– Vi vil bruke 19 millioner på disse vegene som har behov for nye stikkrenner, noe grøfting, bedring av rekkverk og til slutt ny asfalt. Dette vil bli gjort i 2021. Dette er veger med ganske lav fylkesvegstandard og trenger sårt oppgradering. Til Leirskaldalen brukes vegen av alle som skal til Rabothytta/Okstindene, cirka 15.000 per år. Likt for alle vegene er at det er spesielt mye næringstransport i forhold til landbruk, sier nestleder Svein Eggesvik i fylkesrådet.