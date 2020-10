Tolv rådmenn vil ha forstudie for bosenter for psykisk syke

Nyheter

19. februar i år satte da nytilsatt kommunedirektør i Sømna Arne Johansen søkelys på livsvilkårene for psykisk syke i regionen. Sammen med sømnaordfører Hans Gunnar Holand gikk Johansen ut med en invitasjon til kommunene på Sør-Helgeland om å delta i reisingen av et felles bo- og omsorgssenter for psykisk syke.