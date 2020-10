Nyheter

I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene.

Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Unntak

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

– Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke, skriver regjeringen i en pressemelding.

Halloweenfeiring

Barn i barnehage- og barneskolealder får lov til å feire bursdag og halloween med kohorten sin, opplyste kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Barna skal få lov til å være sammen med unger de allerede er mye sammen med, sa kunnskapsministeren på mandagens koronapressekonferanse.

– Vi trenger ikke å være like strenge overfor de yngste, som vi er med de voksne, la Melby til.

Hun understreket likevel at foreldre må sjekke de lokale smittevernreglene før de inviterer til barneselskap.

Barna har også mulighet til å gå knask eller knep, men kun til husstandene til barna de er i kohort med, opplyste direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han understreket at dette er noe foreldre må avtale.

– Det er jo da ikke det samme som å gå til helt fremmede steder, sa han.

Juleklemmen

Det gjøres ingen unntak for elever og unge voksne som går på ungdomsskole og videregående, eller som er studenter.

– Det er veldig viktig at også ungdommer overholder de grunnleggende smittevernreglene, sa Melby, og la til at målet er å kunne lempe på tiltakene til jul.

– Vi håper at alle barn kan gi bestemor og bestefar en klem til jul, sa kunnskapsministeren.

Statsminister Erna Solberg la mandag fram regjeringens nye nasjonale koronaregler:

* Det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Det betyr at to familier med mange barn, fortsatt kan møtes.

* Alle anbefales å redusere antallet de har sosiale sammenkomster med i løpet av én uke.

* Antallet som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet, reduseres fra 200 til 50.

* Det blir ikke lov for å ha mer enn 50 personer på firmafest.

* For at arbeidstakere fra andre land ikke skal bli ilagt karantene må de teste negativt hver 3. dag.

* Arbeidstakere fra land som ifølge EU er røde land må nå i ti dagers karantene. Dette gjelder blant annet Polen, Frankrike og Storbritannia.

* De nye tiltakene varer fram til tidlig i desember.