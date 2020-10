Brønnøyværing ble Eurojackpot-millionær

Nyheter

Eurojackpot-trekningen 16. oktober ble en stor dag for flere spillere fra både Norge og andre steder i Europa. To nordmenn ble millionærer, mens et andelslag delte sin del av tredjepremien i Eurojackpot, melder Norsk Tipping, som satte i gang å ringe vinnerne. Blant dem en 64-åring fra Brønnøysund.

Glad da tippe-telefonen ringte

- Fredag kveld var det totalt seks personer som delte tredjepremiepotten på over 12 millioner kroner. To av disse kupongene tilhørte norske spillere. En mann på 64 år fra Brønnøysund og et andelslag kunne begge notere seg for 1.609.470 kroner i premiepenger, skriver Norsk Tipping, som forteller at brønnøyværingen mildt sagt ble glad da de ringte fra Hamar.

- Oioioi! Tusen hjertelig takk! Dette har jeg ventet på i mange år, jubler den overraskede mannen da han får vinnerbeskjeden.

- Jeg klarer nesten ikke å snakke nå. Akkurat nå sitter jeg og ser på TV alene. Jeg satt og tenkte over hva jeg skulle finne på i helgen.

Mannen trenger ikke gruble over dette lenger, for nå forteller han hjertelig:

- I morgen blir det stor fest med venner, referer Norsk Tipping fra samtalen.

Ikke første gang

Dette er ikke første gangen mannen har hellet med seg. Han kan fortelle at han i 2014 vant 400.000 kroner i Extra. Men det stopper ikke der. Ifølge mannen har han også vunnet 90.000 kroner i Lotto, hele to ganger.

På spørsmål om hva han ønsker å bruke pengene på, forteller han at noe vil gå til nedbetaling av lån. Han har også planer om å besøke broren i Nederland - bare koronasituasjonen roer seg. Mannen ønsker å være anonym, forteller Norsk Tipping.