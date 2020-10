Rana Blad stenger kommentarfelt på sykehussaker

Nyheter

"Kommentarfeltene på sykehussakene på ranablad.no stenges nå. Den avgjørelsen er ikke tatt med lett hjerte og den sitter langt inne. Men det er nødvendig", skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i avisas spalte Ukeslutt, 22.oktober. Hun argumenterer for at det er nødvendig å stenge.

Kan ikke stå inne for det som skrives

"Vi kan ikke lenger stille denne plattformen til rådighet for det som nå i høst har utviklet seg til noe helt annet enn en seriøs debatt. Vi kan ikke lenger tillate at det slenges ut udokumenterte påstander, at meningsmotstandere sjikaneres, at rykter spres, at folk fritt får skrive at sykehusledelsen må sparkes eller at helseministeren er korrupt. Og så videre og så videre. Som sjefredaktør har jeg ansvaret for alt som publiseres, også i kommentarfeltene. Jeg har gjentatte ganger vært oppe med det gule kortet. Det røde kortet har tidligere halvveis vært ute av lomma, og nå legges det altså på bordet. Vi har ingen publiseringsplikt, slik enkelte later til å tro. Så når vi nå stenger kommentarfeltene på sykehussakene har ikke dette noe med «sensur» å gjøre. Vi kan simpelthen ikke lenger stå inne for det som skrives på nettsida vår", konstaterer Ulriksen.

Forbløffet av hva folk får seg til å ytre offentlig

Hun mener sykehusdebatten har sunket ned i en gjørme hvor et fåtall menn deltar, og at innholdet bekymrer.

"Meningsutvekslinga i sykehussaken er nå blitt så omfattende og stygg, at selv jeg som er en hardhudet sjefredaktør lar meg forbløffe av hva folk får seg til å ytre offentlig. Dessverre må jeg bare erkjenne at den frie debatten ikke lenger fungerer som en fri debatt. Det som foregår i kommentarfeltene våre, fører ikke noe konstruktivt og godt med seg. Debatten er blitt så fri, og hard, at den skremmer bort mange stemmer. I hovedsak er de som skriver kommentarer på nettsida vår godt voksne menn. De er gjengangere som driver og diskuterer med hverandre, og slenger dritt om hverandre. Kvinnene glimrer med sitt fravær. Det samme gjør de unge stemmene. Det burde bekymre flere enn meg. At det skal være godt voksne, eldre menn, som skal definere debatten og dermed også være med å tegne et bilde av Helgeland som en kranglevoren og uoppdragen region, er ikke lenger greit", skriver Ulriksen.

Det er spesielt tarmkreftkirurgisaken som har fått det til å ta av.

Tarmkreftkirurgien: Tok full fyr i debatten

"Vi tar grep for å skape en mer konstruktiv debatt, men det er krevende. Vi følger som best vi kan med på hva som legges inn i kommentarfeltene våre. Og for å si det sånn, dette har krevd store ressurser særlig den siste tida, etter at det tok full fyr i debatten i forbindelse med tarmkreftkirurgisaken. Det burde være unødvendig å bruke ressurser på å holde voksne mennesker i ørene, men til tross for gjentatte oppfordringer om å holde et saklig debattnivå og trusler om utestengelse, så fortsetter mange i samme løypa. Gjennom at disse får ytre seg på våre plattformer, er vi med på legitimere en debattform som verken er opplysende eller oppbyggende. Slik vil vi ikke ha det lenger. Og for å ha det sagt: Kommentarfeltene stenges ikke fordi meninger skal knebles. Kommentarfeltene stenges ikke for å underslå meninger fra andre deler av Helgeland. Kommentarfeltene stenges ikke for at Rana Blad-redaktøren ikke tåler motbør. De som ønsker å ytre seg om sykehussaken, har selvsagt fortsatt all verdens av mulighet til å gjøre det, gjennom å sende inn leserbrev. Det er det allerede mange som gjør. De som heretter ønsker å imøtegå ting som framkommer i andres leserbrev, skal selvsagt få gjøre det, men de får altså ikke lenger gjøre det ufiltrert i kommentarfeltene".





