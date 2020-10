Koronavaksine kan være klar i november

Nyheter

– Dersom vi får gode data, så vil Pfizer søke om godkjenning av vaksinen i henhold til nødprosedyrene i den tredje uken av november, skriver sjefen for selskapet, Albert Bourla, i et åpent brev.

NRK var først ute med omtale av saken.

Disse nødprosedyrene er det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) som organiserer. De gjelder bare for USA, men EU har også et lignende løp.

Pfizer ligger helt i front i vaksineutviklingen og kommet langt i testing. Selskapet opplyste i forrige uke at 38.000 mennesker hadde fått injeksjoner. De nærmer seg med andre ord slutten på det som kalles «fase tre».

Det Pfizer-sjefen mener med «gode data» er at vaksinen viser seg å gi beskyttelse. Minstekravet er 50 prosent beskyttelse.

Pfizers er ikke alene om å se oppløpssiden i jakten på en vaksine.

– Selv om et titalls vaksiner nå er inne i «fase tre» utprøving, er det fortsatt usikkerhet knyttet til resultatene av disse med hensyn til hvor effektive de er til å hindre sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Pfizer er ett av to vaksineselskaper som er innrullert i det europeiske programmet som kan gi betingede godkjenninger av covid-19 vaksiner. Det opplyser Statens legemiddelverk.

EU må gjøre en selvstendig vurdering.

– Det er også usikkert når den første betingede godkjenningen kan gis av EMA, sier Nakstad før han fortsetter:

– Det at så mange vaksinekandidater har kommet til «fase tre» er uansett lovende med tanke på oppstart av vaksinering i 2021.