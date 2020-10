Høie om Wold-saken: – En kommune som har sviktet

Nyheter

Det er NRKs Brennpunkt som onsdag bragte dokumentaren om Anne Wold som døde i en kommunal leilighet i Brønnøysund, og som ble liggende død i leiligheten i tre uker før hun ble funnet.

Nå har helseminister Bent Høie (H) uttalt seg om saken.

– Dette er en veldig tragisk sak for den det gjelder og deres pårørende. Her har vi en en kommune som har sviktet på veldig mange områder, og som sier selv at her har de sviktet. Det er jeg veldig glad for, at de og er så tydelige på det, det innebærer og et rom for at de gjør dette annerledes, sier Høie til Dagsrevyen onsdag kveld.

Han sikter da til rådmann Helge Thorsens uttalelser om saken.

– Dette har stort sett vært overlatt direkte til vaktmesterne. Og det er neppe en god oppfølging av psykisk syke personer, erkjenner brønnøyrådmann Helge Thorsen blant annet i programmet.