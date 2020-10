Lang venteliste for saker til forliksrådet

Nyheter

For snart ett år siden rettet lensmann Roger Stangnes forespørsel til Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna kommuner om opprettelse av et felles forliksråd for de fire kommunene. Alle kommunene, med unntak av Brønnøy, vedtok dette før nyttår i 2019. Brønnøy vedtok dette i februar i 2020.