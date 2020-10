Utenlandsk arbeider testet postivt

Nyheter

Bindal kommune skriver på sin hjemmeside at de fikk beskjed om dette i dag. Anlegget ligger i Nærøysund kommune.

Arbeidstakeren testet positivt for Covid-19 ved ankomst til Norge 11. oktober.

- Arbeidsgiver opplyser at vedkommende har oppholdt seg i karantene etter at han kom til Norge. Personen ble retestet for Covid-19 i dag og vil være i karantene inntil det foreligger negativt testresultat. Det er Nærøysund kommune som utfører smittesporing og nærmere informasjon om situasjonen vil bli gitt fra ansvarlige i Nærøysund kommune, skriver Bindal komune.