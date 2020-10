Tone (14) satser for fullt på musikk-karriere

Nyheter

- Jeg skal blant annet synge to sanger fra Harry Styles. Han er en stor inspirasjon for meg, for han tør å være seg selv. Det gjør jeg også. Jeg bryr meg ikke om hva andre synes, sier brønnøyjenta Tone Høvik Torgnes. Rockejenta som gjennom flere år har markert seg i Brønnøys musikkliv.

Under Musikkfest i Brønnøy i 2017 fikk hun sammen med bandet M1, virkelig rockefoten til å gå hos publikum da de dro Joan Jett & The Blackhearts' "I love rock and roll" og AC/DC-klassikeren "Highway to hell". Hun var da femteklassing og yngste musiker på arrangementet. Nå er hun blitt noen år eldre, og skal stå konfirmant i år. For fremtiden har hun planen klar.

- Jeg har tenkt å satse på sangen og musikken videre, sier Torgnes som nå er niendeklassing på Salhus skole og snart kan slå ut vingene og fly i den retningen hun selv vil.

Vokalisten viser seg også å være blant Brønnøysunds avis lesere.

- Jeg vet at det ikke er alle fjortenåringer som leser avisa, men jeg gjør det. Jeg liker å få med meg ting som skjer. Men det hadde vært fint om avisa kunne skrive litt mindre om politikk, og mer om det vi ungdommer er opptatt av i hverdagen, sier Torgnes som synes det er artig å spille på lokalavisas hundreårsmarkering på Havnesenteret.

- Jeg liker alle spillejobbene, og korona har ikke skapt store begrensninger for meg. Den har gjort at jeg har fått tid til å jobbe mer med musikken og fordype meg i den, forteller ungjenta som nok blir å se mer til i årene fremover.





