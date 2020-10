- Dere kan nyte oss tre måneder til, så er det slutt

Nyheter

Bravo! roper publikum etter innslag av leken bulgarsk folkemusikk fra distriktsmusikerne i bandet Doi Doi under Brønnøysunds Avis bursdagsfeiring i dag.





.Det skal mye til for å holde dansefoten stille når dette bandet går på scenen. Kvartetten består av Gunn Sæther (klarinett), Roy Bjørnli (slagverk), Trine Lise Vollen (trekkspill) og Ole Bjørn Nygård Berg (gitar). De er distriktsmusikergruppa i Brønnøy kommune, og er nå på oppsigelse.

-Ja, Nordland fylkeskommune har sagt opp avtalen. Så vi har tre måneder igjen som vi kan nytes, sier Sæther som kjenner på en usikker fremtid.









-Vi lurer på hva som skjer videre med oss. Vi ser at kultur underprioriteres og spises opp, sier hun. Til nå har det vært fokus på at Sømna kommune og Brønnøy barneteater frykter kutt i teaterinstruktørordningen, etter at Nordland fylkeskommune sa opp denne avtalen.

-Men vår avtale er også sagt opp, understreker Sæther og Trine Lise Vollen. Distriktsmusikerne er til vanlig involvert i kulturskolen, og i det store spennet av kultur-arrangementer på Sør-Helgeland.





Hos Doi Doi møtes ulike musikkformer; norsk og balkansk folkemusikk, svenske folkeviser, klassisk, pop og rock, som smeltes sammen til et eget og unikt musikalsk uttrykk basert på medlemmenes lange fartstid og brede musikalske bakgrunn.





