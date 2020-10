Foreslår å legge ned en linje ved Brønnøysund videregående

Nyheter

BAnett har fått et tips om at Nordland fylkeskommune utreder kutt av Bygg og anleggsteknikk permanent ved Brønnøysund videregående skole fra neste høst. Rektor Sylvi Halseth har ikke besvart henvendelsene, men onsdag kveld kom bekreftelsen fra fylkesdirektøren for utdanning og kompetanse i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar.