Sandnessjøen sykehus i landstoppen på slagbehandling

Helgeland rehabiliterings potensiale

De ansatte ved Helgeland Rehabilitering innehar høy og spesialisert kompetanse innen rehabilitering. Dette kan danne utgangspunkt for utvikling av undervisningsopplegg av høy kvalitet, med bistand til kommuner på utvikling.

Opplevelsesnæringen og helseturisme er i dag blant de største vekstnæringen internasjonalt. omdannes Helgeland Rehabilitering til et ressurssenter for Rehabilitering kan helse- og velværeturisme inngå i produktporteføljen.

Helgeland Rehabilitering ligger helt sør i helseregion Nord, og utgjør en grensepost mot Helse Midt-Norge. Dette er en strategisk posisjon som kan utnyttes ytterligere til beste både for regionen og landsdelen

Potensiale ressurssenter:

Et ressurssenter kan få store positive ringvirkninger for Sømna kommune og bidra til målrettet identitetsbygging for befolkningen. Økt tilstrømming av besøkende vil bety mye for eksisterende næringsliv innen servicenæringen. Opplevelsesnæringen og helseturisme er blant de største vekstnæringene internasjonalt. Utvikles Helgeland Rehabilitering til et ressurssenter for rehabilitering kan det gi grobunn for utvikling av helse/velværeturisme og spinn-off-effekter. Naturen og kulturlandskapet er hovedingredienser i opplevelsen av å besøke Helgeland, men fasiliteter og produkter må være av høy kvalitet for å tilfredsstille betalingsvillige, men krevende kunder

