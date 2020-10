Hurtigruten skal seile strekningen Bodø-Kirkenes

Nyheter

– Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes. Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.