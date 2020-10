Hulda flytter kreftkirurgien til Rana resten av året

Nyheter

Tiltaket er «midlertidig», ifølge direktør Hulda Gunnlaugsdottir i en melding, som foreløpig bare er sendt ut internt i dag tidlig, skriver Helgelands Blad.

– Betyr dette at du har gitt opp ditt mål om kirurgisk aktivitet (på tarmkreft) på begge sykehus – men med felles ledelse?

– Målet står fast – aktivitet på to steder med felles ledelse, opplyser Gunnlaugsdottir i en melding til Helgelands Blad mandag morgen.

– I rundt seks uker har det pågått en prosess med de kirurgiske miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen for å komme fram til felles tiltak for videre arbeid med tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset. Vi har kommet langt, men en del sentrale punkter er ennå ikke avklart, heter det videre i den interne meldingen.

– Helsetilsynet gjennomførte sitt stedlige tilsyn i Sandnessjøen 8.-9. oktober, uten at det har kommet noen konklusjoner ennå. De setter i gang sitt arbeid nå, men det er forventet at dette vil ta noe tid.

– Det har ikke vært operert tarmkreftpasienter i Sandnessjøen siden 31. juli, men det vil i tiden fremover være pasienter i dette opptaksområdet som har behov for kirurgisk behandling av tykktarmkreft.

– Jeg fant det da riktig å fatte denne beslutningen, som jeg understreker er et midlertidig tiltak, sier Gunnlaugsdottir i meldingen.

I meldingen opplyses det at perioden fram til uke to i 2021 omfatter «en svært liten pasientgruppe».

– Tiltaket innebærer ingen endringer i den øvrige virksomheten. Det interne kvalitetsarbeidet fortsetter som planlagt, og målet er å sikre et felles faglig nivå i Helgelandssykehuset, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Helgelandssykehuset skal ha møte med de eksterne fagekspertene fra St. Olav, UNN og OUS i slutten av måneden, og det interne kvalitetsarbeidet fortsetter som planlagt, opplyses det.

– Dette har vært, og er, en krevende prosess for både berørte pasienter, pårørende, ansatte i Helgelandssykehuset og i omgivelsene våre. Saken har skapt uro, og det er mitt ønske at vi nå, i fellesskap, bidrar til å skape ro og støtter hverandre i det viktige arbeidet vi skal gjøre for å skape den best mulige tjeneste til disse pasientene, avslutter Hulda Gunnlaugsdottir den interne meldingen.

FAKTA: Rapportene Mandag 31. august kunne Rana Blad presentere konklusjonene i tre ikke offentliggjorte rapporter om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.

To av dem, fra fagekspertise ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital i Trondheim, kommer med sterk kritikk av den faglige kvaliteten i Sandnessjøen. Rapporten fra St. Olavs anbefaler at tilbudet samles ved sykehuset i Mo i Rana.



Den tredje, fra professor Rolv-Ole Lindsetmo ved Universitetssykehuset Nord-Norge, finner ikke holdepunkter for at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen er uforsvarlig eller avviker vesentlig fra nasjonale krav.



