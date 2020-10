Forbruket av norsk melk økte kraftig under pandemien

Nyheter

Etter at melkeforbruket har økt under pandemien må norske kuer bli melket tolv måneder i året i stedet for normalt ti, skriver NRK. Før koronaviruset rammet verden var melkeforbruket i Norge synkende og staten måtte gripe inn for å redusere produksjonen. Løsningen ble å kjøpe ut melkekvotene til 400 bønder, altså å betale dem for å slutte med melkeproduksjon.