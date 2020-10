BA feirer 100-års dag

Nyheter

Men BAs redaktør Matti Riesto vet råd.

- Vi tar feiringen fredag 16. oktober når alle er tilbake. Da blir det kaffe, kaker og storslagen avsynging av Brønnøysangen på Havnesenteret, sier Riesto, som har slått seg på lag med havnekafésjef Grethe Pleym og matfagslinja på Brønnøysund videregående skole.

På radio

Selve jubileumsdagen 8. oktober starter storfint med innslag på NRK P1+ like etter 09 i dag. Da stiller Brønnøysunds Avis redaktør Matti Riesto til intervju, sammen med BA-veteran Knut Brækkan.

- Gjennom en mannsalder har Brækkan satt sitt preg på Brønnøysunds Avis, mest som journalist, men også som redaktør når det har stormet. Så dette gleder jeg meg til, sier Riesto, som har ledet avisen siden 2012.

Alle invitert til frokostbuffé

Neste uke har redaktøren også mer under ermet enn den ordinære fredagsutgaven av Brønnøysunds Avis.

- Vi skal ut med jubileumsavis, og der blir det mye godt stoff å lese om jubilanten Brønnøysunds Avis historie og historier. Her har vi blant annet hyret inn tidligere BA-vaktsjef Charles Utvik til å være en av våre penner, forteller Riesto, som er fullt klar over at det smaker best med en kopp kaffe når avisa skal nytes.





- Ja vi skal ha kaffe, og ikke minst; vi skal feire! 100 år er en verdig alder, og fredag 16.oktober feirer vi det med jubileumsavis, kaffe, frokostbuffé og kaker og god musikk fra scenen på Havnesenteret fra morgen til godt utåp dagen. Alle våre lesere er invitert og er dagens hedersgjester. Odd Gunnar Nilsen og Odd Steinar Orvik vil besørge avsynging av Brønnøysundsangen, i tillegg blir det en rekke andre musikere også, forteller Riesto.

Glad for at alle får være med





- Jeg er så glad for at det ble utsatt til etter høstferien. For da kan alle være med, smiler Pleym som fra tidligere jobb ved Petter Dass-museet har erfaring med store markeringer.

- Dette skal bli kjempeartig; en flott jubileumsfrokost som varer og rekker fra morgen til godt ut på dagen. Vi lager en stor buffé, og har matfagselever fra Brønnøysund videregående skole til å hjelpe oss. Vi koker kaffe og har muffins og saft til ungene, lover Pleym.