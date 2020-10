Legesenteret i Brønnøy får kritikk fra fylkesmannen etter Fosdahl-saken

Nyheter

Det var i april at Kai Fosdahl ble bekymret for brorens helsetilstand og ba om hjelp fra politi og legevakt for å få åpnet døra til brorens leilighet. Det viste seg at Kjell Inge Fosdahl hadde fått et illebefinnende, og han døde på sykehus nesten tre uker etter at han ble funnet i boligen sin.