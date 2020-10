Gratulerer til gründer!

Nyheter

Tonbarnsfaren kommer opprinnelig fra Midtøsten og ble brønnøyværing i voksen alder.

I lokalt næringsliv er han en aktiv igangsetter. Al Khouli driver budfirmaet som blant annet sørger for at Brønnøysunds Avis fraktes fra trykkeriet i Trondheim til Sør-Helgeland. Han er også leder for ISS og har etablert bilpleierfirma i det gamle slakteriet.

I 2019 ble al Khouli tildelt Brønnøy kommunes næringspris.

- Amer får prisen for sitt store engasjement i Brønnøy. Han har på kort tid utmerket seg som en handlingens mann, han har vært driftssjef i ISS over mange år. Da han startet i ISS var de 3 ansatte, i dag er de 35 på lønningslisten. 10 av dem er stasjonert i Mosjøen på Alcoa der de har en stor kontrakt. Amer har skapt mange nye arbeidsplasser gjennom ISS, sa ordfører Eilif Trælnes da han delte ut prisen til al Khouli.

Dette er ukens jubilanter på Sør-Helgeland. Du kan gratulere jubilantene her.





mandag 05.10

95 år

Anna Hilma Berntine Berntsen - 8980 Vega

85 år

Hildegar Margrethe Kvalø - 8920 Sømna

80 år

Viola Magdalene Aune - 8960 Velfjord

60 år

Synnøve Anita Nøstvik - 8908 Brønnøysund





tirsdag 06.10

85 år

Richard Konrad Olsen - 8904 Brønnøysund

30 år

Kim Steffen Hanssen - 8909 Brønnøysund





onsdag 07.10

80 år

Kari Helene Winje - 7982 Bindalseidet

60 år

Rita Pedersen Moen - 8907 Brønnøysund

40 år

Amer Suleiman Saleh al Khouli - 8907 Brønnøysund





torsdag 08.10

75 år

Kolbjørn Villiam Storheil - 7982 Bindalseidet

70 år

Eilif Andreas Sandvær - 8907 Brønnøysund

50 år

Cato André Rørmark - 8920 Sømna

40 år

May-Wenche Solvold - 8908 Brønnøysund





fredag 09.10

50 år

Marit Øverås - 8960 Velfjord

40 år

Robert Lilleler - 8920 Sømna





lørdag 10.10

60 år

Janne Irene Nilsen Bruvoll - 7980 Terråk

50 år

Mohamed Abdi Gaas - 8907 Brønnøysund

40 år

Ben Are Bekkevold - 8920 Sømna

Siri Beate Pettersen Harila - 8909 Brønnøysund

30 år

Kristin Fredriksen - 8980 Vega





søndag 11.10

75 år

Karl Harry Tore Hestås - 8920 Sømna

70 år

Ragnhild Annie Lauten Skåren - 7980 Terråk

60 år

Inger Hestmark - 8981 Vega

Jørn Henning Øien - 8920 Sømna





