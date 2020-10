Brekk: - En gledens dag både for ansatte og brukere

Nyheter

- Dette er en økning på 40 millioner kroner som vi får med oss videre i årene framover. Det er særdeles viktig og gledelig i situasjonen vi er i nå at regjeringen og departementet så tydelig viser at den vil satse på oss. Covid-19 gjør at den økonomiske situasjonen i landet er stram og mye ressurser går til støtteordninger, så det var ingen selvfølge at vi skulle få økt ramme, sier Brekk.