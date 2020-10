Brann i Mosjøen – to personer ikke gjort rede for

Nyheter

Nordland politidistrikt meldte om brannen i Tordenskjolds gate litt før klokka ett natt til søndag. Huset har vært overtent, men rett etter klokka to meldte brannvesenet at de hadde kontroll. Søndag morgen var det vakthold ved brannruinene i påvente av at det skulle være mulig å gå inn for å gjøre søk og tekniske undersøkelser.