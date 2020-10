Brønnøypolitikerne krever at ferjeruta til Sauren opprettholdes

Nyheter

For å spare penger har fylket ønsket å legge ned ferjeruta og erstatte den med at Vega-hurtigbåten går innom Sauren. I 2018 klarte man å redde ferjeruta for noen år, men nå er den igjen nedleggingstruet. Nordland fylkeskommune arbeider med å få på plass en flytebrygge for hurtigbåtanløp (se nederst).