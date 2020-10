Leste egetskrevet dikt på konfirmasjonsdagen

Nyheter

Datoen for konfirmasjonen var opprinnelig satt i mai, den ble utsatt og nesten et halvt år etter kunne endelig de 18 konfirmantene som valgte å konfirmere seg humanetisk feires. Ungdommene var delt inn i to grupper med to seremonier for å kunne ha flest mulig familie til stede. Konfirmasjonen skulle finne sted på Samfunnshuset, men lokalet ble stengt tidligere i uka. Dermed var det Kred som ble stedet for årets seremoni.