Gauper tok "selfie"

Nyheter

Det skriver Statens naturoppsyn i en pressemelding. Det var Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn (SNO) i Nordland som fanget øyeblikket med et viltkamera i januar i år.

– Jeg sporet ei familiegruppe av gaupe der i november i fjor, og valgte å sette opp et MMS-kamera på grunn av topografien på plassen; ei smal hylle med steinur nedenfor. Det gikk én måned før det skjedde noe, og da ble det blinkskudd, sier Pedersen, som er regionalt fagansvarlig for rovviltovervåking i Nordland.

Tre gauper i området

Øyeblikket han fanget viser to voksne gauper, sannsynligvis en hann og ei hunn, som sitter like ved kameraet. Ifølge Pedersen var det tre gauper i området samtidig.

Samme dag og noen dager etterpå passerte ei hunngaupe med en unge samme viltkamera.

– Det er første gang jeg har hatt slik flaks med oppsett av viltkamera, der gaupene nesten poserer foran kamera, forteller Pedersen.

Naturoppsynet bruker av og til viltkameraer i den årlige bestandsregistreringen av gaupe i Norge. Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til utgangen av februar måned, og i denne perioden er en rekke aktører ute for å registrere familiegrupper av gaupe, koordinert av SNO. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe med en eller flere unger.

Ber om hjelp fra publikum

Det blir også lagt ned en formidabel innsats fra publikum over hele landet i denne perioden.

– I Nordland i fjor ble det registrert 11 familiegrupper av gaupe, som er én over bestandsmålet på ti familiegrupper i regionen. Nå er årets registreringssesong i gang og vi oppfordrer publikum til å melde fra til SNO om de ser flere gauper som går i lag, sier Jenny Mattisson, forsker i Rovdata.

Du kan dele observasjoner ved å melde fra direkte til SNO i området på telfon eller på Skandobs, det skandinaviske rapportsystemet for rovdyr. For at det skal være mulig å følge opp med feltundersøkelser, er det viktig at observasjoner meldes inn så fort som mulig, ifølge Statens naturoppsyn.

- Gaupebestanden i Norge i fjor ble beregnet til å bestå av cirka 393 voksne dyr, ut fra 66,5 påviste familiegrupper. Det var første gang på åtte år at antall familiegrupper lå over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper, skriver SNO.