Alle koronatestene i andre testrunde er negative

- Det ble tatt i overkant av 60 tester og alle er negative, sier ordfører Hans Gunnar Holand.

Til sammen har kommunen nå testet 120 nærkontakter i to runder, som følge av at en ansatt ved Vik skole og en elev i samme husholdning testet positivt henholdsvis søndag og tirsdag.

Korona påvist i Sømna- kommunen stenger skole og fritidstilbud Smittesporingen er i gang. Kommunens kriseledelse har besluttet å stenge Vik skole mandag 28.september.

70 nærkontakter er identifisert og testes nå for korona - Vi føler at vi har kontroll over smittesituasjonen, slik vi kjenner den nå, sier Sømna-ordfører Hans Gunnar Holand.

80 elever og 19 ansatte, samt noen flere nærkontakter, er satt i karantene. Karantenen varer i ti dager fra siste mulige smitteeksponering.

Ny, positiv koronatest i Sømna Mandagens 70 covidtester har foreløpig gitt ett positivt svar.

Tre må koronatestes på nytt Krisestaben i Sømna har nå fått svar på alle testene som ble sendt inn mandag.

De to personene som er smittet er i isolasjon.

- Vi mener dermed å ha oversikt over smitteveiene og det iverksettes derfor ikke nye lokale tiltak. Kommuneledelsen vil takke både ansatte og befolkning i Sømna kommune for god håndtering av situasjonen. Det har også vært en god bekreftelse for kommuneledelsen å registrere at beredskapen har fungert, sier ordføreren.

Høstferien gjør at neste skoledag er mandag 12. oktober. Sykehjemmet er stengt for besøk til og med søndag 4. oktober. Organiserte fritidsaktiviteter er også stengt ut uken.