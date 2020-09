Vik skole holder fortsatt stengt

Nyheter

Ordfører i Sømna ble søndag 27. september 2020 underrettet om at en covid-19-test tatt fredag 25.09.2020 var positiv. Den smittede er ansatt ved Vik skole i Sømna kommune. Fungerende rektor ved Vik skole opplyser i en Transpondermelding til foreldrene at skolen vil starte med digital undervisning fra tirsdag morgen.

Smittesporing

Kommunehelsetjenesten har drevet smittesporing, og nærkontakter til den smittede er identifisert og testet for covid-19.

Sømna legekontor har utført cirka 70 tester, og Sømna kommune har en forventning om at prøvesvarene foreligger i løpet av tirsdag 29. september.

Krisestaben i Sømna kommune har i møte mandag 28. september vedtatt at Vik skole holdes stengt også tirsdag i påvente av at testresultatene foreligger. Ny vurdering gjøres i krisestab tirsdag.





Stenger sykehjemmet

Det er dessuten stengt for besøkende til sykehjemsavdelingen i Sømna kommune til og med onsdag 30.09.2020.

Det presiseres at det er kultur- og idrettsaktiviteter i regi av Sømna kommune og Sømna IL som er stengt til og med søndag 4. oktober 2020.

Sømna kommune har forståelse for at kommunens innbyggere kan ha mange spørsmål knyttet til hvordan man best forholder seg til situasjonen akkurat nå. Det er viktig for Sømna kommune å treffe gode tiltak basert på tilgjengelig informasjon, og etter et føre var prinsipp. Når prøvesvarene foreligger vil kommunen ha ny viktig kunnskap, og vil da kunne informere og eventuelt gjennomføre nye tiltak hvis dette er påkrevd. Vi har tillit til at kommunens innbyggere i tillegg gjør egne vurderinger, også etter et føre var prinsipp.

Sømna kommune vil generelt henvise til de nasjonale rådene gitt på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no. Folkehelseinstituttets informasjonstelefon kan kontaktes på telefonnummer 815 55 015.

70 nærkontakter er identifisert og testes nå for korona - Vi føler at vi har kontroll over smittesituasjonen, slik vi kjenner den nå, sier Sømna-ordfører Hans Gunnar Holand.