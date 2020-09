Korona påvist i Sømna- kommunen stenger skole og fritidstilbud

Nyheter

Søndag like før kl 15 melder Sømna kommune at det er påvist korona. Litt over klokka 17 får foreldre tilknyttet skolen tilsendt ny melding på transponder; skolen stenges. Litt over klokka 18 kommer pressemelding hvor det går frem at også fritidstilbud lukkes ned.

Fikk positiv prøveresultat søndag

" Vik skole stenges mandag 28.september 2020. Alle organiserte fritidsaktiviteter avlyses i uke 40" går det frem av pressemeldingen fra ordfører Hans Gunnar Holand. Holand presiserer overfor BAnett at testen var tatt fredag, og at prøvesvar forelå søndag 27. september.

"Ordfører ble søndag 27. september 2020 underrettet om en covid-19-test tatt fredag 25.09.20 var positiv. Den smittede er lærer ved Vik skole i Sømna kommune. Kommunehelsetjenesten har drevet smitteoppsporing, og nærkontakter til den smittede er kontaktet og informert om situasjonen. Nærkontakter til den smittede skal i karantene i 10 dager fra kontakttidspunktet og testes for covid-19 ", skriver Holand.

Hvem er nærkontakt?

"Man regnes ifølge Folkehelseinstituttet som «nærkontakt» hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene og kontakten har vært

· under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

· direkte fysisk kontakt ELLER

· direkte kontakt med sekret.

Dersom en nærkontakt får symptomer på luftveisinfeksjon, skal personen isolere seg og husstandsmedlemmer og tilsvarende skal i karantene inntil personen er smitteavklart", går det frem av pressemeldingen.

Smittet lærer har undervist i to klasser

-Etter hva BA erfarer har læreren hatt undervisning i to klasser. Hva er muligheten for at elevene i disse klassene kan ha blitt smittet?

- Hun har vært i to forskjellige klasser. Det er en person som har opptrådt helt eksemplarisk i forhold til reglene som er. Det har ikke vært særlig symptomer, så jeg oppfatter ikke sjansen særlig stor. Men det kan jeg ikke uttale meg eksakt om, understreker Holand.

-Sømna kommune har tidligere hatt stor fokus på at kommunen har mange i risikogruppen. Kommer det nå særlige tiltak i forhold til det?

- Vi har samme beredskap overfor dem som tidligere, men vi går gjennom gjeldende rutiner og strammer opp litt. Angående sykehjemmet, så er rutinene at den som vil på besøk tar kontakt først. Vi viderefører den praksis som er gjort der, og oppfordrer folk som skal i kontakt med andre i risikogruppen, at de følger opp avstandsregler og håndhygiene, sier Holand.

Minner om viktigheten av smittevernråd

Han minner generelt om viktigheten av at smittevernråd følges.

· Husk god håndhygiene

· Du og dine nærmeste kan omgås normalt

· Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter

· Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme

· Har du symptomer på covid-19 bør du testes





Besluttet å stenge for å få oversikt

I transpondermeldingen som gikk ut litt tidligere i dag søndag 27. september, så fikk foreldrene beskjed om skolestengning.

"Kriseledelsen har besluttet at Vik skole blir stengt mandag 28 september. Dette for å få bedre tid til å få oversikt over mulige nærkontakter, skriver fungerende rektor på Vik skole Lise Bjøru.

Kommuneledelsen i Sømna varslet at det ville bli satt krisestab, og har varslet at det vil komme pressemelding like etter møte som startet klokka 16 i dag.

Smittesporing igangsatt

- Vi har allerede startet med smittesporing og er nå i ferd med å ta kontakt med de berørte. Vi jobber med å skaffe oss oversikt over situasjonen slik at nødvendige tiltak blir iverksatt. Kriseledelsen samles kl.16.00. Vi vil komme ut med mer informasjon etter dette, heter det.

Ordfører Hans Gunnar Holand bekrefter overfor BAnett at det er en ansatt ved Vik skole som har fått påvist korona. Mer informasjon kommer når kriseledelsen har hatt møte.

Foreldre ved skolen har fått melding om at elever og ansatte på de berørte trinnene har fått beskjed om å gå i karantene.

Saken er rettet og oppdatert