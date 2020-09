Korona påvist i Sømna- kommunen stenger skole

Nyheter

Søndag like før kl 15 melder Sømna kommune at det er påvist korona. Litt over klokka 17 får foreldre tilknyttet skolen tilsendt ny melding på transponder; skolen stenges.

Besluttet å stenge for å få oversikt

"Kriseledelsen har besluttet at Vik skole blir stengt mandag 28 september. Dette for å få bedre tid til å få oversikt over mulige nærkontakter, skriver fungerende rektor på Vik skole Lise Bjøru.

Kommuneledelsen i Sømna varslet at det ville bli satt krisestab, og har varslet at det vil komme pressemelding like etter møte som startet klokka 16 i dag.

Smittesporing igangsatt

- Vi har allerede startet med smittesporing og er nå i ferd med å ta kontakt med de berørte. Vi jobber med å skaffe oss oversikt over situasjonen slik at nødvendige tiltak blir iverksatt. Kriseledelsen samles kl.16.00. Vi vil komme ut med mer informasjon etter dette, heter det.

Ordfører Hans Gunnar Holand bekrefter overfor BAnett at det er en ansatt ved Vik skole som har fått påvist korona. Mer informasjon kommer når kriseledelsen har hatt møte.

Foreldre ved skolen har fått melding om at elever og ansatte på de berørte trinnene har fått beskjed om å gå i karantene.