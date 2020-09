Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet

Nyheter

– Hans majestet Kong Harald ble i dag tidlig innlagt på Rikshospitalet, opplyser Slottet fredag morgen.

Kongen er sykmeldt i forbindelse med innleggelsen.

– Vi har foreløpig ikke mer informasjon enn i pressemeldingen. Kronprinsregenten leder statsråd i dag, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB.

Kongen må også avlyse den faste audiensen med statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg ønsker kongen god bedring, sier Solberg til NTB.

På jobb torsdag

Torsdag ettermiddag var kongen til stede på markeringen av sesongslutten for kongeskipet i Oslo, sammen med dronningen og kronprinsen.

Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig være til stede på Maihaugen i Lillehammer klokken 16 fredag ettermiddag, under markeringen av at Tuengen allé 1b, som er dronningens barndomshjem, står ferdigstilt.

Ifølge Slottets nettside vil arrangementet gå etter planen, med dronningen til stede.

Arbeidsfordeling

I et intervju med NTB gjort tidligere i september kommenterte kronprins Haakon, nå 47 år, arbeidsfordelingen i kongefamilien generelt hvordan det har fungert i koronatiden. De fleste offisielle oppgavene faller på ham og hans nå 83 år gamle far.

– Fram til nå synes jeg at vi har klart å jobbe ganske fint sammen. Jeg tenker litt som at det er et team, og at vi fordeler arbeidsoppgavene litt sånn fortløpende oss imellom for å få best mulig resultat. Det tenker jeg vi skal fortsette å gjøre i årene framover også, sa kronprins Haakon til NTB om arbeidsdynamikken i familien.

VG: Ambulanser

VG skriver at det morgentimene fredag var flere ambulanser og livvaktbiler på Bygdø kongsgård i Oslo.

Kort tid etter kjørte to ambulanser og to livvaktbiler til Rikshospitalet, der kongen altså er innlagt.