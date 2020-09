Babcock hyrer inn tidligere Rema-topp som driftsleder

Nyheter

Det melder selskapet i en pressemelding fredag. Tidligere regiondirektør for Rema, Ronny Repvik, begynner som daglig leder fra januar 2021.

Roser avtroppende leder

Daglig leder for Babcock i Norden, Marius Hansen, er takknemlig for jobben Sjurelv har gjort for selskapet.

- Vi hentet inn Hilde som prosjektleder da vi startet jobben med anbudene i 2015. Da vi vant konkurransen om ambulanseflykontrakten var hun et naturlig valg som driftsleder, sier Hansen i pressemeldingen.

Som driftsleder fikk hun ansvar for å følge opp alle sider ved kontrakten som måtte være på plass før overtakelsen 1. juli 2019. Marius Hansen er godt fornøyd med jobben hun har gjort både før og etter overtakelsen av ambulanseflykontrakten.

- Sammen med et meget kompetent lag, har Hilde gjort en strålende jobb med å forberede overtakelsen og ta selskapet over i ordinær drift. Hun har virkelig stått på i den krevende perioden med sykdom og tekniske utfordringer i etterkant. Nå har vi stabilisert driften av ambulanseflyene på et godt nivå, og det har Hilde en god del av æren for, sier Hansen.

Slutter 30. september

Sjurelv uttrykker stor takknemlighet til laget som har bidratt til etablering og en god drift av Babcock.

- Med utrettelig innsats, bred og spiss kompetanse, omsorg, fokus på sikkerhet og godt humør, har vi lyktes med å levere en robust ambulanseflytjeneste, sier Sjurelv.

Kontrakten til Sjurelv går ut året, men hun avslutter 30. september for å ta ut ferie.

Ronny Repvik tar over etter nyttår. Marius Hansen er glad for å få Repvik med på laget. Strukturen i ledelsen endres noe, slik at Repvik får tittelen daglig leder for Babcock i Norge.

- Ronny har 15 års erfaring fra næringslivet, med ledelse, omstilling og rekruttering. Jeg kjenner han som en som brenner for at andre skal lykkes, og jeg ser frem til å benytte meg av hans erfaring og kompetanse som daglig leder, for å bygge videre på det Hilde har vært med på å bygge opp, sier Hansen.

Fra 2013 til 2018 var Repvik regiondirektør i Rema, med ansvar for Troms og Finnmark. Fra 2018 og frem til i dag har han drevet et eget konsulentselskap innen eiendom og forretningsutvikling. Nå gleder han seg til å ta fatt på jobben i Babcock.

- Ambulanseflyene er en samfunnskritisk tjeneste, som er spesielt viktig i nord. Jeg har et sterkt ønske om å få være med på å utvikle denne viktige tjenesten videre, til beste for pasientene som trenger hjelp og helsepersonellet som skal hjelpe dem. Jeg har fulgt selskapet fra utsiden, og er imponert over den jobben som er gjort for å få tjenesten opp på det høye nivået som nå leveres måned for måned. Jeg tar derfor fatt på jobben med en stor porsjon ydmykhet for den sterke fagkompetansen som finnes i selskapet, sier Repvik.

Ronny Repvik har sin første arbeidsdag i Babcock 11. januar 2021.