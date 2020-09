Campingplass gis rett til utvidelse tross klager

Nyheter

Søknaden om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven for etablering av bobilcamping på Holm skulle opprinnelig opp til politisk behandling i Bindal formannskap i juni. Saken ble utsatt til neste møte for å kunne gjennomføre en befaring i området. I juli var formannskapet på Holm camping og valgte etter dette å gi dispensasjon for etablering av bobilcamping med adkomstvei. Dette var mot rådmannens innstilling.