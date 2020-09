Krever at Høyres finanspolitikere viderefører kuttene i flyavgifter

Nyheter

Det skriver de i en pressemelding onsdag.

I forbindelse med koronakrisen har det vært en reduksjon i avgiftene på flyvninger, men pakkene som ble vedtatt i sommer er i ferd med å gå ut, og nå legges det frem mer målrettede pakker, blant annet 1,5 milliarder til reiselivsnæringen.

Men denne pakken inkluderer ikke en videreføring av den reduserte avgiften. Dette reagerer både Ebbesen og Forbergskog på.

– Uten Widerøe så stopper mye opp. Derfor vil jeg si det er veldig viktig at kutt i flypassasjeravgiften og startavgiften vil være viktig også i fortsettelsen. Derfor vil jeg være tydelig overfor Høyres finanspolitikere når de skal forhandle denne pakken på Stortinget, at flypassasjeravgifta og startavgifta fortsatt må være borte, sier Ebbesen i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen håper Forbergskog at Ebbesen får gjennomslag for dette, og at avgiftene fjernes for godt.

Han ønsker også at redusert momssats videreføres, fordi han mener dette er viktig for både fly- og reiselivsbransjen, heter det i pressemeldingen.

Ebbesen er samtidig fornøyd med at det foreslås å bevilge 1,5 milliarder til fylkeskommunene for å kompensere bortfall av billettinntekter, totalt vil summen for 2020 da være 4,6 milliarder kroner, heter det.