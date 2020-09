Flere leser BA på nett, færre på papir

Nyheter

I likhet med andre norske aviser har Brønnøysunds Avis mistet abonnenter på 2000-tallet, der lesing av papiravis har vært spesielt hardt rammet av digitalisering og endrede medievaner og sterk konkurranse fra blant annet sosiale medier.

I 1988 hadde Brønnøysunds Avis flere abonnenter enn noe annet år i sin 100-årige historie. Dette året hadde avisa 5.800 abonnenter. Siden den gang har opplaget, med noen få unntak, gått ned hvert eneste år. I 2017 nådde avisa sitt bunnivå med et opplag på 3.403. I februar samme år åpnet avisa imidlertid for digitale abonnement (pluss), og dette har gitt en økning i det totale opplaget hvert år siden.

Per 1. juli 2020 hadde Brønnøysunds Avis et opplag på 3.759, som er en nedgang på 17 fra opplagstallet for andre halvår i 2019 på 3.776.

MBLs lesertall viser samtidig en nedgang i antall lesere på papir fra 6.700 lesere andre halvår i fjor, til 5.800 lesere andre halvår i år. Samtidig øker antall digitale lesere fra 6.000 til 7.000 i samme periode.

Ansvarlig redaktør og daglig leder Matti Riesto i Brønnøysunds Avis sier han ikke liker at opplagstallet går ned.

- Samtidig er det noen sesongvariasjoner når man sammenligner vår med høst her. Vår langsiktige opplagsutvikling siden 2017 er god, og digitaltallene viser at vårt målrettede arbeid med å tilpasse oss den digitale revolusjonen går riktig vei.

Opplagstall



Netto total første halvår 2020 Netto total andre halvår 2019 Endring netto opplag Brønnøysunds Avis 3 759 3 776 -17 Helgelands Blad 4 060 4 074 -14 Helgelendingen 6 776 6 753 23 Rana Blad 8 718 8 605 113

MBLs lesertall i hele 1000 (endring fra første halvår i fjor)





Papiravis Digital Totalt Brønnøysunds Avis 5,8 (-0,9) 7 (+1) 9 (-0,5) Helgelands Blad 8,3 5 12 (0) Helgelendingen 9,7 15 20 (+0,8) Rana Blad 11,3 21 25 (-2,7)