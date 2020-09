Bratt «likte» sykehusinnlegg: – Jeg har blitt hacket

– Jeg har blitt hacket, sier Helgelandssykehusets kommunikasjonssjef Tore Bratt, etter at hans «liker» har stått under et debattinnlegg som retter knallharde angrep på sykehusmiljøet i Sandnessjøen.