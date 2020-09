Finstad trekker sitt stortingskandidatur

jeg håper inderlig at mitt kjære fylkesparti forstår verdien av å stille med en toppkandidat til stortinget som har virket, skattet og er bosatt i eget fylke

Nyheter

Tirsdag skriver Finstad på Facebook at han har orientert fylkespartiet og valgkomiteen i Nordland Høyre om at han trekker mitt kandidatur som stortingsrepresentant for Nordland Høyre til stortingsvalget 2021.