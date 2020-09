Margunn på topp hos Brønnøy Høyre

Nyheter

Brønnøy Høyre har avholdt sitt nominasjonsmøte før neste års stortingsvalg. Et enstemmig møte gikk inn for Margunn Ebbesen som toppkandidat, slik at hun får sin tredje stortingsperiode.

- Helgeland trenger hennes stemme også i den neste perioden! Hun har nå representert Nordland i omtrent 7 år, og er etter vår mening en selvskreven toppkandidat fra Helgeland, melder partilaget, som har vedtatt et listeforslag med to unge brønnøyværinger på de to nederste plassene.

1 Margunn Ebbesen

2 Jonny Finstad

3 Christine Klippenvåg Nordgård

4 Johann M Krüger

5 Odd Langvatn

6 Trine Remman

7 Lars Filip Paulsen

8 Matz Abrahamsen

9 Lars Vestnes

10 Trine Sivertsen Hjortdal

11 Susan B Kristiansen

12 Thomas A Lehre

13 Jone Måsøy

14 Andrea Larssen

Lokalforeningene i Nordland Høyre avholder frem til 20. september prøvenominasjonsmøter for å gi sine innspill og prioriteringer til stortingslisten i 2021-valget. Nominasjonsmøtet som skal ta endelig stilling til listen avholdes lørdag den 7.november i Bodø.