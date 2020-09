Filippinske arbeidere snakker ut om Hurtigruten

Nyheter

NRK har onsdag kveld brakt et intervju med filippinsk mannskap på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Intervjuet er anonymisert. De fire fra mannskapet som er intervjuet, skal være svært engstelig for å miste jobbene sine hvis de står frem.

"Og de sier at om noen får nyss om at de har pratet med pressen, vil de ikke få jobb. Verken på Hurtigruten eller noe annet skip. Det er helt sikkert, sier de. Derfor gir NRK dem anonymiserte navn: «Chris», «Sonny», «Mike» og «Susi», skriver NRK i artikkelen. Her uttaler de intervjuede at ledelsen har prøvd å skjule utbruddet.

Etterlyser karantene

De intervjuede forteller i artikkelen at det er først på kvelden 31. juli at de får vite om smitte om bord.

"Det bekrefter også Hurtigruten overfor NRK, står det i artikkelen hvor NRK oppsummerer at da har til sammen seks personer fått påvist smitte. "Fire ansatte. De to første, gjester, fikk påvist smitte allerede 29. juli", skriver NRK.

Direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, har tidligere sagt til NRK at de fulgte internasjonale regler da de satte filippinske arbeidere rett i arbeid etter den lange reisen fra Filippinene, via Qatar.

Det reagerer filippinerne sterkt på og viser til at retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon ikke ble fulgt.

– Mannskapet skulle vært satt i karantene åtte til 14 dager før vi begynte å arbeide på skipet, sier "Mike".

– Allerede dagen etter så startet vi å jobbe. De satte livene våre i fare, sier "Sonny" i NRK-intervjuet.

Hurtigruten erkjenner ifølge NRK at flere feil ble gjort i opptakten til og i håndteringen av smitteutbruddet.

– Eksakt hva som skjedde, skal vi finne svar på og sikre at ikke kan skje igjen gjennom den eksterne granskingen vi har igangsatt, sier Asta Lassesen, fungerende driftsdirektør i Hurtigruten.

- Høyt under taket

På direkte spørsmål om Hurtigruten har forsøkt å skjule utbruddet, svarer Lassesen i Hurtigruten: «Nei.»

– Men filippinerne føler frykt for å konfrontere ledelsen med sine bekymringer, fordi de er redde for å miste jobben. Hva svarer dere til dette? spør NRK.

– Det er høyt under taket i Hurtigruten, og vi har en holdning om at det er lov både å kommentere, kritisere og å fremme krav. Vi har også en nær og god løpende dialog med de tillitsvalgte om arbeidsforholdene på alle skipene våre, sier Lassesen til NRK.

På spørsmål om Hurtigruten har bedt de ansatte om å ikke snakke med pressen, svarer hun:

– Hurtigruten er og skal være åpen. Som arbeidsgiver setter vi ikke begrensninger for enkeltansatte til å gi uttrykk for meningene sine.

Hurtigruten melder onsdag kveld at rapporten om granskning av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av covid-19 på "Roald Amundsen" vil bli presentert på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.



