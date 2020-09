Hentet inn robot for å gjøre klar til femte generasjon

Dahle gård i Dalbotn har vært drevet i fire generasjoner, og om få år vi den femte stå klar til å ta over. At det har blitt robotfjøs var ikke en selvfølge for få år siden, men en søknad om skolegang skulle nedre tankegangen hos bonde Roy Helge Dahle.