Tre i isolasjon i Brønnøy etter test - skulle ut til Skarv

Det opplyser lege Siri Brekke Arntzen, som er vakthavende lege i kommunens smitteoppsporingsteam.

– En person som i går har tatt en rutinemessig covid-19 hurtigtest før planlagt utreise til Skarv i dag, har testet positivt, skriver hun i en e-post til BA lørdag.

Satt i isolasjon

Hun skriver videre at to andre har tatt samme test, de skulle også reise til Skarv. Deres test har grenseverdi.

– Alle disse tre er symptomfrie. Det er tatt nye prøver for verifikasjon av disse resultatene som er sendt til Bodø, og disse venter vi svar på i løpet av ettermiddagen. Inntil videre forholder vi oss som om prøvene er positive, skriver legen.

Disse tre personene er nå satt i isolasjon.

– De har fått nøye informasjon om hvordan de skal forholde seg til retningslinjer og vi har nøye kartlagt nærkontakter. Alle som er definert som nærkontakter har fått informasjon og er satt i karantene og venter på svar på testresultatene fra Bodø, sier hun.

Husk avstand

Saken er drøftet med Folkehelseinstituttet.

– Vi har ikke fått informasjon om at det er noen med bostedsadresse i Brønnøysund som er nærkontakter og mulig utsatt for smitte. Av hensyn til personvern kan jeg ikke oppgi hvor disse personene sitter i isolasjon og karantene. Vi minner om at det er viktig å følge rådene fra Folkehelseinstituttet, være nøye med avstandsregelen på én meter og håndhygiene, samt å holde oss hjemme hvis vi blir syke, skriver Siri Brekke Arntzen.

