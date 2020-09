Klasser gjør opprør mot skolen etter endring

Nyheter

Det sier Myrla Larsen, som er varatillitsvalgt i HO2C, som er en av to andreårsklasser for helsefagarbeider på Brønnøysund videregående skole (BVS). Nå skal de to klassene HO2C og HO2A slås sammen til én fra 21. september. HO2B er en klasse for barne- og ungdomsarbeider-faget.