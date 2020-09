Ingen av de tre isolerte var covidsmittet likevel

Nyheter

Tidligere lørdag ble det meldt at en arbeider som skulle ut til Skarv hadde testet positivt for covid 19 i en hurtigtest, mens to andre hadde tester som var i grenseverdier, og at de var satt i isolasjon.

Kokken 16.20 opplyser lege Siri Brekke Arntzen, som er vakthavende lege i kommunens smitteoppsporingsteam, at alle testene nå er negative.

– Ja, vi har nå fått bekreftet at alle tre testene er negative. Isolasjon og karantene kan nå oppheves. Alle vil bli ringt opp, vi holder på med dette arbeidet. Det er testen som er analysert i Bodø vi skal forholde oss til. Den første testen er jo en screeningstest på folk som er friske i utgangspunktet. Det vil alltid kunne komme noen falske positive når man tester på asymptomatiske personer. Det er derfor man har rutiner på å verifisere de positive resultatene med sikrere tester, skriver hun i en e-post til BA.

Flere personer som hadde vært i kontakt med de tre isolerte ble også satt i karantene.

