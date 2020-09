Nyheter

Det er 110-sentralen i Bodø som bringer bildet, som ifølge dem viser hvor vanskelig det kan være å være sikker på at man har slukket.

110-sentralen skriver:

«Noen ganger lurt på hvorfor vi har bålforbud mellom 15. april og 15. september i Norge? Dette bildet er tatt i dag og stammer fra et bål som ble brent for 3 uker siden. Bålbrenner trodde det var slukket, men det brenner enda i rotnettet under bakken. Vis bålvett hele året!»

Hvor bildet er tatt er uvisst.