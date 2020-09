Lars Berg-Hansen tjente fett på å selge selskapet sitt

Nyheter

Lars Berg-Hansen (30) fortalte til BAnett i juni at han hadde sluttet i NorseAqua og nå var hjemmepappa. Han startet selskapet, som leverer teknologi til oppdrettsindustrien, og solgte det på tampen av 2019.

Nå har iLaks funnet salgsprisen for NorseAqua i årsrapporten for Berg-Hansens holdingselskap Grip Sjansen Invest AS. Den viser at oppgjøret for NorseAqua var 28,1 millioner kroner i rene penger samt aksjeposter i de to selskapene CageEye og Trond AS, for henholdsvis 35 millioner kroner og ti millioner kroner.

Dette blir et høyere beløp, men det er sannsynligvis også kostnader inne i bildet. Ifølge iLaks er salgssummen - kontanter og "papirpenger" medregnet - 57,5 millioner kroner.

Lars Berg-Hansen sier til iLaks at han er fornøyd med oppgjøret, men han vil ikke kommentere summene.

