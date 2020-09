Øvelse gir stengt tunnel

Nyheter

Tunnelen stenges kl. 18.00–22.00, men det slippes trafikk forbi cirka klokken 20, melder Nordland fylkeskommune.

- Hendelser i tunneler er en ekstra utfordring for nødetatene, og derfor er det viktig å være godt forberedt på dette. I samarbeid med Bindal brann- og redningstjeneste har vi forberedt en øvelse der scenariet er trafikkulykke i Hestnestunnelen, sier sikkerhetskontrollør og brannvernleder Alf Ivar Nymo i Nordland fylkeskommune.

Politiet, 110-sentralen, AMK, entreprenører og Vegtrafikksentralen vil også delta. Hovedtema er varsling av trafikkulykke, koordinering og samhandling mellom nødetatene, sikring av skadested, berging/redning og evaluering av øvelsen i etterkant.



- Vi har et godt samarbeid med nødetatene og Vegtrafikksentralen, og for å få øvd sammen er vi nødt til å stenge tunnelene noen timer. Vi håper at folk har forståelse for det, sier Nymo.