Fra årsskifte skal sunnnmøre-rederiet Havila som kjent overta deler av kystrutetrafikken, som i dag i sin helhet driftes av Hurtigruten AS. Fra årsskiftet skal fire at totalt elleve "hurtigruteskip" driftes av Havila.

Selskapet har flere skip under bygging, men selv om to av dem nylig ble sjøsatt, blir ingen av dem klar til selskapet skal i trafikk ved årskiftet. Nå skriver NRK Nordland at innleide skip kan bli løsningen. Statskanalen har fått innsyn i en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet som viser at Havila vurderer å leie inn de Bahamas-registrere skipene "Bremen" og "Expedition". Begge skipene er jevnlig på besøk i Brønnøysund som cruiseskip.

Havila-direktør Arild Myrvoll har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.

