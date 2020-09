Turisttrykket i år kan gi nytt tilbud til båtfolket

Nyheter

Vega kommune har flere ganger behandlet iverksettelse av servicebygg på Gardsøya. I 2019 ble det vedtatt at det skulle innhentes forslag til bygging av et slikt bygg i forbindelse med anbudsutlysning for drift av havnefasilitetene på Gardsøya. Det var kun Vega Mekaniske som la inn et tilbud. Kommunestyret vedtok i 2020 å holde servicebygget ute av driftsavtalen.