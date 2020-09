Liker høsten og alt den har å by på

Nyheter

Ifølge kalenderen er vi kommet til tidlig september, men da BAnett besøkte familien i Dalbotn minnet det mest om sommer. Varm vind fra øst og hele 20 røde på gradestokken tilsier ikke at høsten er i anmarsj. Kun mørke kvelder forteller oss at vi er i september, enn så lenge. Tradisjonen tro blir vi vel ”straffet” for en lang, varm og vakker høst.